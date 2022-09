Avellino-Messina, sfida tra penultime: gara decisiva per Taurino Solo una vittoria può rilanciare un percorso privo di emozioni fin qui per i biancoverdi

Il silenzio in ambito societario prosegue. Il solo Enzo De Vito si è espresso sul mercato e sul lavoro estivo della dirigenza e della proprietà poco prima dell'inizio del campionato, aperto con il ko di Pescara e proseguito con lo 0-0 contro la Gelbison e la sconfitta (2-1) a Monopoli. Un solo punto in tre gare, un solo gol realizzato nel tentativo di minima reazione dal doppio svantaggio e tanti interrogativi: il primo ricade sulla panchina.

Come troppo spesso accade, la guida tecnica dell'Avellino è già in bilico: in caso di mancato successo contro l'ACR Messina, in una sfida tra le penultime del girone C di Serie C dopo tre turni, la posizione di Roberto Taurino sarà ancora più traballante. Il rischio esonero è alto e tanto passerà per il risultato del prossimo match. Domenica, con calcio d'inizio alle 17.30, gli irpini ospiteranno i peloritani, guidati dall'ex Gaetano Auteri.

Rischia l'allenatore, ma se dopo appena tre sfide ufficiali è già tutto in discussione è fin troppo chiaro che il salentino non sia l'unico problema. Grande attesa per le scelte di formazione e per il modulo biancoverde verso il match del "Partenio-Lombardi", che ieri ha ospitato Giugliano-Picerno, terminata con il risultato di 2-2, nella serata in cui si è sbloccato il Foggia: vittoria di misura per i satanelli (1-0) contro la Virtus Francavilla.

Serie C, i risultati della terza giornata

Serie C, la classifica dopo tre turni di campionato