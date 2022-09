Avellino, Di Gaudio e Zanandrea non recuperano. Stop per Kanoute e Rizzo Rientra Pane tra i convocati. Dentro anche il giovane Maisto, già nel gruppo della prima squadra

Roberto Taurino non potrà contare su quattro pedine nella trasferta di Latina. A Gianmaria Zanandrea e Antonio Di Gaudio, già assenti per la gara con il Messina, si aggiungono Agostino Rizzo, fermato a scopo precauzionale per un affaticamento, e Mamadou Kanoute, bloccato da un fastidio al ginocchio. Gli infortuni rimediati nel match perso a Monopoli determinano l'ulteriore forfait per Di Gaudio e Zanandrea. Prima convocazione per Francesco Maisto: le qualità del giovane delle under biancoverdi sono state sottolineate da Taurino in conferenza stampa. Il tecnico salentino ritrova Fabio Tito, Julian Illanes e Pasquale Pane: l'estremo difensore torna tra i convocati.

I convocati

Portieri: Pane, Marcone, Pizzella

Difensori: Tito, Aya, Ricciardi, Illanes, Auriletto, Moretti

Centrocampisti: Franco, Garetto, Casarini, Matera, Dall'Oglio, Maisto, Micovschi

Attaccanti: Gambale, Russo, Murano, Ceccarelli, Guadagni, Trotta