Latina-Avellino 1-0, Taurino: "Tanta amarezza, non meritavamo la sconfitta" Le parole del tecnico irpino dopo il k.o. contro i pontini

Latina – Avellino 1-0, il commento del tecnico biancoverde Roberto Taurino: “Oggi c’è tanta amarezza, non ho niente da rimproverare ai ragazzi. C’è stata una grandissima prestazione e assolutamente non meritavamo la sconfitta. È un brutto colpo, ma dobbiamo avere la forza di reagire. C’è stata intensità, abbiamo difeso bene e siamo stati sempre in partita. Bisogna solo continuare a lavorare, purtroppo non esistono bacchette magiche. A volte il calcio punisce, però se si ha la costanza e la forza mentale ne possiamo uscire rinforzati e con la giusta cattiveria per la prossima gara che sarà contro il Potenza. Pian piano la squadra sta prendendo la giusta forma per poter far bene”.