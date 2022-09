US Avellino, Fiorito è l'addetto agli arbitri Ex assistente in A e in gare UEFA, ha lasciato le direzioni di gara per il caso rimborsi AIA

Valentino Fiorito è il nuovo addetto agli arbitri dell'US Avellino. L'ex assistente classe '76, nativo di Torre Annunziata - 203 gare in serie A (52 da addetto al VAR), 72 in serie B e 5 a livello internazionale (2 in incontri tra Nazioni, 2 in Europa League ed 1 in Uefa Youth League), entra nell'organigramma della società biancoverde: "Il mondo del calcio è stata la mia grande passione sin da bambino, quando ho iniziato a giocare nei settori giovanili. Poi ho capito di avere maggiori attitudini nel mondo arbitrale. - ha spiegato Fiorito ai canali ufficiali della società irpina - In effetti ho avuto ragione vista la carriera che sono riuscito a fare da assistente arbitrale. Purtroppo a causa di uno spiacevole episodio (il caso rimborsi AIA, ndr) ho dovuto lasciare la direzione di gara, ma ho cercato con tutte le mie forze di restare nel calcio. Quando mi è capitata l’opportunità di venire ad Avellino in questa nuova veste non ho esitato ad accettare. Ringrazio la famiglia D’Agostino per questa grande opportunità. La piazza irpina, per me, vale la serie A che ho lasciato sul campo. Affronterò questo nuovo ruolo con massima professionalità cercando di dare quel valore aggiunto, in termini di rapporti professionali, che la società si aspetta da me".

Foto: ufficio stampa US Avellino 1912