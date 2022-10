Coppa Italia Serie C, ecco l'arbitro di Avellino-Fidelis Andria Si gioca martedì 4 ottobre alle ore 15

Il match Avellino-Fidelis Andria, in programma martedì 4 ottobre 2022 allo stadio “Partenio-Lombardi" alle 15 e valido per il primo turno della Coppa Italia di Serie C sarà diretto dal Sig. Andrea Zanotti della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Simone Rainieri della sezione di Milano e Luca Chiavaroli della sezione di Pescara. Quarto ufficiale sarà il sig. Luigi Pica della sezione di Roma 1.