Avellino, Illanes e Casarini out con la Fidelis in Coppa Italia: ecco perché Turnover, ma fino a un certo punto: l'obbligo della continuità di risultati per il morale

Nel prossimo match in calendario, quello di Coppa Italia di Serie C, il tecnico dell'Avellino, Roberto Taurino, non potrà contare Julian Illanes e Federico Casarini, che sono squalificati e che sconteranno, quindi, un turno nella competizione della Lega Pro. Non sarà un turnover completo, anche perché l'obiettivo è la continuità di risultati: Jacopo Dall'Oglio ha saltato l'ultimo match di campionato a causa di una ferita lacerocontusa alla mano destra e resta l'attesa per i recuperi di Giuseppe Guadagni (ancora in attesa di una tabella di marcia per il rientro), Antonio Di Gaudio e Mamadou Kanoute. Sarà gestione delle risorse in tutti i reparti con Pasquale Pane titolare tra i pali. In attacco spazio a Jacopo Murano e Diego Gambale.

Nel frattempo, la Lega Pro ha comunicato la variazione degli orari di cinque gare nel girone C con un match alle 12.30 e quattro alle 14.30. La settima giornata si aprirà con Monterosi - Turris.