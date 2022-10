Avellino, occasione di rilancio per alcune pedine in Coppa Italia Serie C Alle 15 la sfida al "Partenio-Lombardi", dalle 14.30 via ai match del primo turno eliminatorio

È ormai tutto pronto per Avellino - Fidelis Andria: alle 15 la gara valida per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. Sarà turnover biancoverde, ma che vale soprattutto come l'occasione di rilancio per le pedine che fin qui non hanno dato l'apporto sperato dallo staff. Sarà nuova opportunità dal primo minuto, in particolar modo, per Jacopo Murano, titolare in avvio di campionato e che poi ha lasciato spazio a Marcello Trotta. Sarà occasione anche per Claudiu Micovschi e Diego Gambale con un reparto avanzato completamente diverso rispetto alla vittoria ottenuta contro il Potenza. Marco Garetto a centrocampo, Fabio Tito sull'out mancino, Agostino Rizzo sull'altra fascia, Pasquale Pane tra i pali: ecco la prospettiva irpina verso il match di Coppa contro i pugliesi, che si presentano al "Partenio-Lombardi" con il duo Bolsius-Pavone coppia offensiva.

Per Roberto Taurino sarà gestione naturale delle risorse anche in ottica campionato con la trasferta di Crotone, che può risultare spartiacque nella ricerca della continuità e dell'entusiasmo nel percorso di crescita e di certezze all'interno del gruppo dopo la boccata di ossigeno firmata domenica scorsa. Per il primo turno Juve Stabia in campo contro l'Audace Cerignola al "Menti", il derby Turris-Gelbison al "Liguori" con il Giugliano, che sarà ospite del Latina.