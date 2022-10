Serie C, Coppa Italia: Avellino al secondo turno, Zanandrea stende la Fidelis Finale di 1-0 al "Partenio-Lombardi": decisivo il difensore con la rete all'80'

L'Avellino vince contro la Fidelis Andria, finale di 1-0 per la seconda vittoria di fila tra campionato e Coppa Italia di Serie C e accede al secondo turno della competizione organizzata dalla Lega Pro. Risulta decisiva la rete di Zanandrea, realizzata dal difensore al minuto 80, per la continuità verso la gara di Crotone (match della settima giornata del girone C in programma allo "Scida" con calcio d'inizio alle 17.30). Nel secondo turno di Coppa Italia l'Avellino affronterà la Turris al "Partenio-Lombardi".

La partita - Taurino punta sul giovane Maisto con novità in tutti i reparti per l'opportuno turnover. Proprio Maisto si rende pericoloso dopo cinque minuti: giocata che costringe Savini al calcio d'angolo. Murano appare rilanciato e il primo tempo scorre con buona gestione per i lupi, che ci riprovano con Micovschi alla mezzora: due occasioni per l'ex Genoa con Savini abile a chiudere, seguite ancora da Maisto, protagonista nel primo tempo dell'Avellino. A pochi secondi dall'intervallo la Fidelis Andria spaventa i padroni di casa con Milillo, ma gli irpini rispondono con Murano, che centra il palo e non si sblocca. La squadra di Taurino riparte con forza anche nella ripresa. Al 70' ci prova Franco, ma Savini è ancora pronto. A dieci minuti dal termine ecco il gol vittoria: corner battuto da Matera, Zanandrea va di testa e colpisce per l'1-0, che rende merito alla prova dei biancoverdi. Poco dopo Moretti sfiora il raddoppio e al minuto 86 l'Avellino cancella il tentativo di Alba. Dopo quattro minuti di recupero termine il match. L'Avellino batte la Fidelis (1-0) e vola al secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C.

Il tabellino.

Serie C - Coppa Italia

Primo Turno Eliminatorio

Avellino-Fidelis Andria 1-0

Marcatori: 35' st Zanandrea

Avellino (4-3-3): Pane; Auriletto, Moretti, Zanandrea, Tito; Maisto (26' st Matera), Franco, Garetto; Micovschi (40' st Rizzo), Gambale (26' st Trotta), Murano. All. Taurino. A disp. Aya, Ceccarelli, Dall'Oglio, Marcone, Pizzella, Ricciardi, Russo, Stanzione, Tarcinale

F. Andria (4-3-1-2): Savini; Ciotti, Milillo, Graziano, Mariani (19' st Pinelli); Djibril (40' st Alba), Zenelaj (27' st Tulli), Paolini; Mercurio (27' st Arrigoni); Bolsius, Pavone (19' Sipos). All. Cudini. A disp. Candellori, Cotugno, Dalmazzi, Delvino, Fabriani, Hadziosmanovic, Tortorelli, Urso, Zamarion

Arbitro: Zanotti

Ammoniti: Mercurio (F), Graziano (F), Milillo (F), Tito (A), Zanandrea (A)

Angoli: 7-3

Recupero: st 4'