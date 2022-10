Avellino-Fidelis Andria 1-0, Maisto: "Ringrazio i miei compagni" Così il giovane biancoverde dopo la vittoria nel primo turno di Coppa Italia

L’Avellino vince di misura contro la Fidelis Andria e vola al secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Gli irpini, al “Partenio-Lombardi”, grazie alla rete di Zanandrea si sono qualificati per il secondo turno che si disputerà contro la Turris. A contribuire alla buona prova dei lupi, anche il giovane Francesco Maisto: “Mi fa piacere questa fiducia da parte del mister, ma vorrei ringraziare tutti i miei compagni. - ha spiegato in conferenza stampa - In campo ero emozionato, ho provato a essere me stesso e credo di aver fatto bene. L’inizio di questo campionato è stato difficile, ma grazie al tecnico stiamo trovando il modo giusto per adattarci. Il calciatore a cui mi ispiro? Zielinski. Riguardo i miei compagni di squadra, ho un bel rapporto con tutti. Chiedo a tutti loro dei consigli, mi piace farlo con chi ha esperienza”.