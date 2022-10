Crotone-Avellino, l'ex Dini: "Affronteremo una squadra blasonata e ostica" Sabato la sfida allo "Scida". Esordio per l'ex biancoverde con la maglia rossoblu in Coppa

Andrea Dini ha fatto il suo esordio con la maglia del Crotone. L'ex portiere dell'Avellino è stato il vice di Paolo Branduani, titolare nei primi 6 turni di campionato e che ha lasciato spazio all'estremo difensore di Cattolica. Dini si è espresso così sull'Avellino dopo la vittoria ai rigori contro il Messina (5-3) nel primo turno di Coppa Italia di Serie C: "Ora c'è un altro test importante contro una squadra blasonata, che fino ad ora ha raccolto meno di quello che ci si aspettava. - ha spiegato il portieri ai microfoni del canale ufficiale del club pitagorico - È una squadra ostica, ma noi pensiamo che ci siamo. Siamo pronti, penso che la via che abbiamo intrapreso sia quella giusta. Era importante dar seguito al campionato sia come prestazione che come vittoria alla fine. È stato fatto e ora pensiamo all'Avellino e poi di partita in partita senza problemi”.

Nel frattempo, è ufficiale l'arrivo di Fabio Gallo sulla panchina del Foggia. "Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Fabio Gallo, che si è legato al club rossonero fino al 30 giugno 2023", si legge nella nota del club rossonero. Il Foggia ha ottenuto il pass per il secondo turno della Coppa Italia Serie C battendo il Picerno ai rigori (5-4).