Avellino - Cerignola 1-1, La Porta: "I miei ragazzi sono stati strepitosi" Così il vice allenatore dei gialloblu al termine della gara contro i lupi

Solo un pari contro il Cerignola per l'Avellino. Il match, valido per l'ottava giornata nel girone C di Serie C, è terminato con il risultato finale di 1-1 al “Partenio-Lombardi”. Per i padroni di casa gol di Trotta su calcio di rigore. Di Malcore, invece, la rete che ha riportato la gara in parità. Nel post-gara ecco il commento del vice allenatore dei pugliesi, Antonio La Porta: “C'è da fare i complimenti ai miei ragazzi, sono stati strepitosi. Sapevamo di trovare una squadra ferita che, in casa, aveva sempre vinto finora. Stiamo facendo un percorso di crescita e oggi abbiamo inserito un altro tassello. I nostri obiettivi non cambiano, mancavamo dalla Lega Pro da tanto tempo e dobbiamo rimanere con i piedi per terra. La società è solida e ci ha messo a disposizione una grande squadra. La Serie C è molto equilibrata e squadre come l'Avellino, il Taranto el'Andria stanno facendo fatica. Il Catanzaro e il Crotone stanno facendo un grande campionato”.