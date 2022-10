L'Avellino sprofonda: 5 trasferte, 5 sconfitte. La Viterbese vince 2-0 Ai padroni di casa basta un gol per tempo e il minimo sforzo per battere gli irpini: il tabellino

All'Avellino non basta il cambio in panchina, l'esonero di Taurino e l'esordio di Biancolino alla guida di una prima squadra di Serie C. I biancoverdi escono sconfitti anche dal "Rocchi": la Viterbese vince con il risultato di 2-0 e gli irpini sprofondano in terra laziale. Un gol per tempo e i leoni vincono la sfida valida per la nona giornata del girone C di Serie C.

Il primo tempo

Primo quarto d'ora di studio, il match si accende per davvero al 17' con il tentativo dalla lunga distanza di Dall'Oglio: palla al centro che scorre alta e centra in pieno la traversa della porta difesa dall'ex Fumagalli. Al 23' passa la Viterbese: basta un cross di Nesta a mandare in tilt la difesa biancoverde, che si perde Volpicelli, a segno per l'1-0. Il vantaggio dei padroni di casa pone un limite emotivo alla squadra guidata da Biancolino, che accusa decisamente il colpo.

Il secondo tempo

Dentro Micovschi e Russo per Auriletto e Matera con il cambio del modulo (4-4-2). La prima a provarci nella ripresa è la Viterbese con Rodio, che ci prova con il mancino al 51': palla alta. Al 67' ci prova l'Avellino e Dall'Oglio non sfrutta a dovere l'occasione creata da Micovschi: l'ex Fumagalli è pronto sul centrocampista. Irpini pericolosi anche con Russo, al 71' entra Gambale per Trotta, due minuti dopo ecco il raddoppio della Viterbese. Polidori, entrato al 57' e innescato da Volpicelli, firma il 2-0 dopo il primo tentativo cancellato da Aya. In modalità simile alla rete di Malcore con il Cerignola, Marcone subisce il colpo del ko. Al minuto 79' Biancolino inserisce Ceccarelli al posto di Murano e due minuti dopo arriva forse l'ultima occasione biancoverde per riaprire il match con Casarini: colpo di testa alto sopra la traversa. Nel recupero la Viterbese sfiora anche il tris.

Il nuovo allenatore

Finale di 2-0: cinque gare in trasferta, cinque sconfitte per l'Avellino, che sembra vivere un punto di non ritorno. Ora al club tocca decidere sul nuovo allenatore dopo l'esonero di Taurino con Biancolino a guidare la squadra nella gara di Viterbo: attesa per la scelta che sarà presa nelle prossime ore. Sabato (ore 17.30) l'Avellino sarà ospite della Virtus Francavilla alla "Nuovarredo Arena".

Il tabellino

Serie C - Girone C

Nona Giornata

Viterbese-Avellino 2-0

Marcatori: 23' pt Volpicelli, 28' st Polidori

Viterbese (3-5-2): Fumagalli; Semenzato, Ricci, Monteagudo; Rodio (34' st Marenco), Mungo (39' st Di Cairano), Megelaitis, Andreis (12' st D'Uffizi), Nesta; Marotta (12' st Polidori), Volpicelli. All. Levacovich (Filippi squalificato). A disp. Bisogno, Chicarella, Sorrini, Vespa, Manarelli, Aromatario, Mbaye, Simonelli

Avellino (3-5-2): Marcone; Illanes, Aya, Auriletto (1' st Micovschi); Rizzo, Casarini, Matera (1' st Russo), Dall'Oglio (39' st Garetto), Tito; Murano (34' st Ceccarelli), Trotta (26' st Gambale). All. Biancolino. A disp. Pane, Pizzella, Moretti, Ricciardi, Maisto

Arbitro: Costanza

Ammoniti: Andreis (V), Volpicelli (V), Megelaitis (V), Fumagalli (V), Russo (A)

Angoli: 4-7

Recupero: 1' pt, 5' st