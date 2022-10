Viterbese-Avellino 2-0, Biancolino: "Fase molto complicata, sembra un film" "Se i ragazzi non faranno gruppo diventerà ancora più difficile"

Cinque su cinque. L'Avellino non cancella il trend negativo delle gare in trasferta e viene battuta anche dalla Viterbese (la cronaca del match). Al "Rocchi" finale di 2-0 per il match valido per la nona giornata del girone C di Serie C. Un gol per tempo: la sblocca Volpicelli e Polidori raddoppia. Al termine della gara ecco il commento di Raffaele Biancolino, in panchina a Viterbo dopo l'esonero di Roberto Taurino: “É stata una partita un po' maledetta, ma oramai questa situazione sembra un film dato che si dicono le solite cose e si commettono sempre gli stessi errori. - ha spiegato - Abbiamo avuto due disattenzioni e abbiamo subito due reti, poi arriviamo davanti lo specchio della porta avversaria e non andiamo a segno".

"Ho cercato di trasmettere quello che provo per questa maglia"

"Non è un momento facile, ma se i ragazzi non fanno gruppo diventerà ancora più difficile. - ha aggiunto Biancolino - La formazione? Ho chiesto chi stesse meglio a livello fisico dato che venivano dalla gara di sabato contro il Cerignola. Ora come ora si fa fatica anche a parlare, sinceramente preferisco lavorare in silenzio e andare avanti. Per preparare questa gara contro la Viterbese non c'è stato tempo, ho cercato solo di trasmettere ciò che ho dentro per questa maglia, ma si vede che non è servito. Certamente, però, non posso dire che i ragazzi si siano tirati indietro. È un momento molto complicato”.