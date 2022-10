Viterbese-Avellino 2-0, Tito: "La situazione è preoccupante" "Testa alla Virtus Francavilla. Magari un risultato positivo darà la svolta alla stagione"

"Faccio fatica anche a parlare in questo momento. La situazione inizia a preoccupare, la colpa è nostra e ci dobbiamo assumere le nostre responsabilità". Così Fabio Tito ha commentato il ko dell'Avellino a Viterbo (la cronaca del match): "Sabato andremo a Francavilla Fontana, magari un risultato positivo darà la svolta alla stagione. - ha spiegato l'esterno biancoverde - Riguardo la gara di oggi non voglio analizzarla. Come al solito prendiamo uno schiaffo e poi tentiamo di reagire. Sono il primo a fare mea culpa, ora dobbiamo rimboccarci le maniche e cambiare la situazione".

L'esonero di Taurino con Biancolino in panchina

"Il cambio è stata una cosa improvvisa. - ha aggiunto Tito - Ovviamente, siamo tutti professionisti e subito ci siamo adattati a mister Biancolino. Ci ha voluto trasmettere il senso di appartenenza a questa maglia e c'è tanto rammarico a non aver potuto regalare la gioia della vittoria".