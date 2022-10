Avellino; Rastelli, quel buffetto a Casarini e il ricordo. La curiosità logo Era il 29 maggio 2015 e fu l'ultima per Rastelli in Irpinia prima del ritorno nelle scorse ore

Alle 17.30 l'ingresso in campo con i calciatori e i collaboratori: Massimo Rastelli raggiunge il terreno di gioco del "Partenio-Lombardi" e ai presenti alla seduta non può passare inosservato un dettaglio. Il tecnico saluta Federico Casarini con un buffetto amichevole e sorride come lo stesso centrocampista (clicca qui per rivedere il momento con il servizio di OttoChannel).

Il ricordo del playoff per la Serie A 2015

Il 29 maggio di 7 anni fa i due furono protagonisti nella semifinale d'andata dei playoff per la Serie A, ricordata anche dal mediano nel precampionato: Rastelli sulla panchina dell'Avellino, Casarini autore di una grande prestazione in campo per il Bologna, vincente con il gol di Gianluca Sansone per l'1-0 che fu decisivo nel doppio confronto in virtù della miglior posizione in classifica dei felsinei al termine della regular season (vittoria per i lupi al Dall'Ara 2-3, ma rossoblu in finale e promossi in massima serie con il doppio pareggio contro il Pescara).

Bologna-Avellino, poi la scelta Cagliari

Quella del 29 maggio 2015 fu anche l'ultima gara nello stadio di contrada Zoccolari per Rastelli da allenatore dell'Avellino. Dopo la vittoria di Bologna e la fine del sogno promozione ci fu il saluto alla piazza irpina e la firma con il Cagliari: chissà che proprio questo dettaglio sia tornato nei primi minuti della seconda avventura in biancoverde per il tecnico, che ha ritrovato i lupi da avversario nell'annata successiva di Serie B, nel torneo cadetto vinto proprio dai sardi.

La "prima" con il logo US per Rastelli allenatore dell'Avellino

C'è un altro particolare che spicca nel primo allenamento. Nel periodo 2012-2015, le stagioni della prima gestione, le divise di gara e di allenamento avevano il logo AS e non quello US, che tornò sulle maglie del club proprio nell'estate dell'addio di Rastelli e dell'arrivo di Attilio Tesser. Naturalmente non è la prima volta per il nativo di Torre del Greco con il logo dell'Unione Sportiva, indossato da calciatore dal 2004 al 2006.