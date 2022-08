Avellino, Casarini: "Pretendo tanto da questa sfida. Su Fresta..." Il centrocampista biancoverde: "Il pubblico? Sono venuti qui anche per questo"

"Sono sensazioni positive che cercavo e pretendo da questa sfida. Sono venuto qui per fare qualcosa di importante, di bello perché questa piazza merita e vuole creare di qualcosa di importante. Non è facile, sarà una cosa difficilissima, sarà un percorso lungo, che ci metterà a dura prova, però vogliamo stare davanti, provarci e vedere come va". Così Federico Casarini ha presentato il suo ingresso nella rosa dell'Avellino e gli obiettivi verso la nuova stagione.

La concorrenza nel reparto - "Meglio perché se giocassero sempre gli stessi significherebbe che le alternative scarseggiano o non sono all'altezza. - ha spiegato il centrocampista dell'Avellino - Con il ricambio vuol dire che il livello è alto. Siamo tutti pronti a dare quanto occorre alla squadra. Questo vale non solo per il centrocampo. Il livello si alzerà e porterà la squadra a ottenere risultati migliori".

Le verifiche - "Abbiamo provato a fare delle cose, sono venute alcune, altre no. Sono un po' indietro, ma nei fatti è la prima partita che faccio dall'anno scorso e l'ultima partitella l'avevo fatta con l'Alessandria. Sui 90 minuti non ho ancora quella freschezza da metà campionato. Di sicuro arriverà il prima possibile, siamo già in campionato e deve arrivare subito. Veniamo da una settimana ricca di carichi e le gambe non giravano tantissimo, ma arriveremo a Pescara con la giusta carica e con le giuste motivazioni".

Le parole di Totò Fresta - "È stato molto bello perché so quanto ci tiene la gente qui per lui, so quello che ha fatto e cosa pensa la gente di lui. È uno stimolo in più perché ormai non posso più deluderlo. Sposta talmente tanto che non posso venir meno alle sue parole. Sono molto contento".

Sul pubblico - "Un test amichevole con questa atmosfera l'ho vissuta solo negli anni di Bologna. Una piazza del genere non si trova dietro l'angolo. Tifosi del genere che seguono la squadra così non si trovano dietro l'angolo. Sono venuto anche per questo. Avellino è Avellino. Ho avuto la fortuna di giocare quella partita (Bologna-Avellino, semifinale playoff Serie B 2015, ndr) e mi collego a quello: è uno spettacolo giocare quelle partite lì e sono sicuro che se riusciremo a fare qualcosa di importante otterremo quel pubblico ed è il nostro obiettivo. Giocare con quella cornice non è per tutti e pesa anche all'avversario. Ci servirà tantissimo. Già da Pescara vogliamo regalargli una gioia".