Virtus Francavilla - Avellino: le probabili formazioni, cosa cambia con Rastelli Primo match dopo poche ore dall'arrivo, decisione Forte e scelte determinate dagli infortuni

Alle 17.30 sarà calcio d'inizio di Virtus Francavilla - Avellino e per Massimo Rastelli sarà ritorno ufficiale sulla panchina biancoverde, salutata il 2 giugno 2015 al Dall'Ara di Bologna nella semifinale di ritorno playoff per la Serie A. Prime scelte di formazione per il tecnico, che ha convocato Francesco Forte: ecco la prima decisione da parte di Rastelli con l'estremo difensore che torna a disposizione dopo aver vissuto da separato in casa l'estate e da aggregato per gli allenamenti le prime settimane di campionato.

Lupi senza Aya, Auriletto, Kanoute e Matera

C'è, quindi, il dubbio su chi sarà il titolare alla "Nuovarredo Arena" tra i pali: nonostante il ritorno tra i convocati per Forte, Richard Marcone appare comunque destinato a scendere in campo dal primo minuto nel 3-5-2 che dovrebbe essere varato da Rastelli con la possibilità di modifica last minute con difesa a 4. L'infortunato Ramzi Aya sarà sostituito da Gianmaria Zanandrea con il tandem offensivo composto da Marcello Trotta e Jacopo Murano. Rastelli ha rimodulato l'undici anche in base alle assenze di Simone Auriletto, Mamadou Kanoute e Antonio Matera.

Le probabili formazioni

Serie C - Girone C

Decima Giornata

Virtus Francavilla - Avellino

V. Francavilla (3-5-2): Avella; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Mastropietro, Risolo, Cisco, Carella; Maiorino, Patierno. All. Calabro.

Avellino (3-5-2): Marcone; Moretti, Illanes, Zanandrea; Ricciardi, Casarini, Franco, Dall'Oglio, Tito; Murano, Trotta. All. Rastelli.