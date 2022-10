Virtus Francavilla - Avellino 2-3, Dall'Oglio: "La squadra merita la Serie B" L'autore del gol vittoria contro i biancoazzurri: "Lo dedico a mia madre"

Buona la prima per Massimo Rastelli alla guida dell'Avellino. I lupi, a digiuno di punti in trasferte da cinque gare, si svegliano dal letargo e conquistano la vittoria contro la Virtus Francavilla. Alla “Nuovarredo Area” termina sul risultato finale di 2-3. Per gli uomini di mister Calabro a segno Maiorino e Patierno; per i biancoverdi, invece, marcature di Trotta, Illanes e Dall'Oglio. Esordio con il botto in panchina per il tecnico di Pompei che, a soli due giorni dal suo arrivo, sembra avere la giusta cura per la squadra irpina. Al termine della gara, è l'autore del gol vittoria Dall'Oglio ad analizzare la gara: “L'arrivo del mister ci ha dato una scossa, lui conosce bene questa piazza. Siamo felicissimi per questa vittoria in cui abbiamo svolto un grandissimo primo tempo. Dopo il primo gol ci siamo demoralizzati ma, in seguito, siamo subito tornati in partita come, del resto, lo siamo stati per gran parte della gara. Anche a Viterbo ci hanno penalizzato alcuni episodi. Nel caso di quella partita mister Biancolino ci ha detto tante cose positive che si serviva sentire. Purtroppo, il risultato non è stato quello sperato. Il mio gol di oggi? Lo dedico a mia madre che, come tutti noi in famiglia, non sta passando un momento facile. Per quanto riguarda i tifosi, ci sono sempre stati accanto e noi, loro e l'intera città, compresa la stampa, dobbiamo essere una sola cosa. Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione, anche perchè noi qui non siamo venuti per stare in vacanza o per passeggiare lungo il corso di Avellino. Questa squadra merita la Serie B e noi dobbiamo dare il massimo per raggiungere questo obiettivo”.