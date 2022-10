Virtus Francavilla - Avellino 2-3, Illanes: "Dobbiamo lavorare senza mollare" Il difensore biancoverde: "Contento di aver fatto gioire i nostri tifosi"

Arrivano i primi tre punti in trasferta per l'Avellino. I lupi, alla “Nuovarredo Arena”, hanno portato a casa tre punti fondamentali contro la Virtus Francavilla: 2-3 il risultato finale nella gara valida per la decima giornata del girone C di Serie C. Torna a sorridere la piazza avellinese con il ritorno di mister Rastelli: all'orizzonte, il match casalingo contro il Catanzaro, in programma domenica alle 17:30. Nel post-partita, Illanes ha commentato il successo contro i biancoazzurri: “Indubbiamente è una vittoria importante, soprattutto per lavorare sereni in vista della prossima gara. Abbiamo svolto il primo tempo migliore del campionato. È stata una partita bellissima con ritmi altissimi fin dal primo minuto. Sono felice del mio gol e lo voglio dedicare alla mia famiglia, che mi è stata accanto in questo momento difficile. Adesso dobbiamo andare avanti step by step. La prossima gara sarà contro il Catanzaro e sappiamo che sarà difficilissima. Di sicuro ci saranno i nostri tifosi, a cui abbiamo regalato una gioia oggi. Dobbiamo pedalare senza mollare nemmeno un centimetro”.