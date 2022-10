Avellino-Catanzaro, Ghion: "Sarà comunque uno scontro diretto" Il centrocampista è intervenuto nel corso di "Focus Serie C" su OttoChannel

Si avvicina la sfida tra l'Avellino e il Catanzaro con l'appello della Curva Sud a tutti i tifosi biancoverdi. Domenica (ore 17.30) i lupi ospiteranno la capolista. Nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del mercoledì sera (ore 21) su OttoChannel (canale 16), è intervenuto via skype il centrocampista della squadra calabrese, Andrea Ghion.

"Avellino-Catanzaro sarà uno scontro diretto"

"L'Avellino non ha iniziato nel miglior modo possibile il campionato, però sappiamo che è una squadra molto temibile con giocatori importanti per la categoria. - ha spiegato Ghion - Sappiamo che in casa loro comunque sono una buona squadra e secondo me resta uno scontro diretto perché comunque penso che con il passare delle giornate l'Avellino possa recuperare i punti che ha perso in queste partite. Però noi dobbiamo continuare a vincere per dare continuità a quello che stiamo facendo".

"17 punti di differenza, ma la classifica dei lupi è bugiarda"

"Il mister (Vivarini, ndr) prepara le partite in ogni dettaglio. - ha aggiunto il centrocampista del Catanzaro - È molto bravo su questo, ci sta caricando perché abbiamo una settimana di fuoco. Andremo ad Avellino per vincere, non sarà facile. I 17 punti di distacco ci sono, sono tanti, però ripeto: sappiamo che la posizione dell'Avellino è bugiarda. Ha avuto difficoltà all'inizio, però adesso con il cambio dell'allenatore può fare molto meglio".

"Volevo una squadra per tornare subito in Serie B"

"Ho scelto di scendere di categoria per rimettermi in mostra visto che a Perugia ho trovato poco spazio. Ho seguito il Catanzaro anche l'anno scorso perché un mio ex compagno di squadra, Sounas, era andato lì e ho visto che avevano fatto molto bene. Parlando con i direttori che mi hanno convinto sul progetto che c'era, sono molto contento di essere qua perché è un progetto importante. Volevo una squadra che avesse l'ambizione di andare in Serie B".