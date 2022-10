Catanzaro, Scognamillo: "Troveremo un Avellino aggressivo, non saremo da meno" Le parole del difensore dei calabresi verso la sfida di domenica al "Partenio-Lombardi"

Cresce l'attesa per Avellino-Catanzaro, in programma domenica (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi", che resta uno scontro diretto secondo Andrea Ghion (intervenuto nel corso dell'ultima puntata di Focus Serie C, appuntamento del mercoledì sera su OttoChannel) nonostante i 17 punti di distanza tra i lupi e la capolista del girone C di Serie C. La gara è stata presentata dal difensore giallorosso, Stefano Scognamillo.

"Avellino col cambio di allenatore, saremo pronti"

"Troveremo difficoltà perché loro arrivano da un momento complicato. - ha spiegato - Hanno avuto il cambio dell'allenatore, quindi ci aspetteremo un Avellino aggressivo, che vuole subito determinare il gioco, però noi non saremo da meno. Andremo lì sempre con il nostro atteggiamento".

"I gol dei difensori? Prima pensiamo al nostro compito"

"Diamo fiducia agli attaccanti. - ha aggiunto Scognamillo scherzando sul ruolo - Siamo stati anche sfortunati in certe occasioni, come nell'ultimo match. Noi cerchiamo di non prenderli, poi se vengono è sempre una cosa buona".