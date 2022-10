US Avellino, le ultime su Marcone: si avvicina la sfida col Catanzaro Domenica la gara contro la capolista per i lupi: calcio d'inizio alle 17.30 al "Partenio-Lombardi"

Allenamento pomeridiano, unica seduta in giornata, per l'Avellino, sostenuta dai lupi a porte chiuse dopo due sessioni su tre sviluppate anche con stampa e pubblico sugli spalti. Si avvicina la gara casalinga con il Catanzaro, appuntamento domenica alle 17.30 al "Partenio-Lombardi", e Richard Gabriel Marcone resta ai box.

Solo riposo per il portiere biancoverde

Come già accaduto nell'allenamento di ieri, l'estremo difensore è rimasto a riposo a scopo precauzionale per un risentimento al quadricipite. Secondo stop consecutivo nel percorso verso la sfida con i giallorossi e si riducono le possibilità di conferma tra i pali con Pasquale Pane e Francesco Forte, reintegrato in rosa, che scalpitano. La preparazione dell'Avellino proseguirà domani con una seduta pomeridiana a partire dalle 15.30, sempre a porte chiuse.