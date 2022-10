Avellino: capolista ripresa e fermata, col Catanzaro è un punto di ripartenza Gambale, Kanoute e Pane: aumentano le soluzioni e arriva il potenziale cambio d'inerzia stagionale

Quattro punti in due gare, il pari in rimonta (2-2) contro il Catanzaro, la capolista imbattuta, per la continuità dopo la vittoria ottenuta a Francavilla Fontana (2-3): nel tardo pomeriggio di ieri, l'Avellino ha firmato un vero e proprio punto di ripartenza. Il ritorno di Massimo Rastelli sulla panchina biancoverde ha già garantito un rilancio completo, in campo e fuori con la spinta del pubblico del "Partenio-Lombardi" (sold-out da 6723 spettatori) che è stata sottolineata nel post-gara dal tecnico giallorosso, Vincenzo Vivarini.

Lupi di mentalità dopo il 2-0 ospite

Le reti di Dimitris Sounas e Tommaso Biasci, con il Catanzaro avanti di 2 gol dopo 10 minuti, sembravano aprire a una serata molto negativa e già di riflessione sulla rosa irpina, che però ha approfittato della gestione in anticipo degli ospiti e non ha mollato. Spicca Diego Gambale nel match dell'undicesimo turno. Entrato in campo al 35' al posto di Jacopo Murano, l'ex Montevarchi ha firmato il suo primo gol in maglia Avellino garantendo la forzatura per il pari nella seconda parte della ripresa. Il gol dell'ex ha concesso il 2-2 ai biancoverdi: Rastelli trova anche Mamadou Kanoute, che torna protagonista nelle soluzioni offensive al minuto 81.

Pane decisivo su Iemmello per un pari d'oro

Il punto di ripartenza passa anche per la lettura del penalty da parte di Pasquale Pane. Chiamato a sostituire l'infortunato Richard Marcone, l'estremo difensore cancella il tentativo di Pietro Iemmello dagli undici metri e completa l'opera di un tardo pomeriggio che può ribaltare l'inerzia del cammino irpino. Catanzaro, Crotone e Pescara - volano per un triello, l'Avellino può però decisamente mettere nel mirino il quarto posto a patto di costruire mattoncino dopo mattoncino il percorso e tanto passerà già per il prossimo match, il "Monday Night" dello Zaccheria.

