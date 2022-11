Avellino-Turris 1-0, Rastelli: "A Foggia senza paura. Sugli infortunati..." Così il tecnico dei lupi dopo la vittoria che vale l'ingresso agli ottavi di Coppa Italia di Serie C

L'Avellino accede agli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C battendo la Turris con il risultato di 1-0. Ecco il commento di Massimo Rastelli nel post-gara: “Nel finale di gara abbiamo concesso qualcosa in più, però me lo aspettavo.- ha spiegato il tecnico biancoverde - Quando fai giocare ragazzi con poco minutaggio o che addirittura non hanno mai giocato, questa situazione te l'aspetti. Sapevo di dover sfruttare il primo tempo e i primi dieci minuti della seconda frazione di gioco e così è stato”.

Il commento del tecnico sulla prestazione di squadra

"Tutti hanno svolto una buona gara. Kanoute è un giocatore veloce che può attaccare in profondità e oggi l'ha fatto. Con Ceccarelli ci stiamo conoscendo pian piano. Garetto, invece, ha avuto un problemino che l'ha condizionato. Maisto? È un ragazzo molto interessante, che pur essendo molto giovane sa sempre cosa fare. Riguardo Forte, penso che sia un ottimo portiere che è stato reintegrato, come Sbraga e Scognamiglio. Tutte le gare sono importanti e io voglio avere la difficoltà di scegliere chi far scendere in campo".

Lunedì sera la sfida con il Foggia allo "Zaccheria"

"La prossima gara sarà contro il Foggia, dove andiamo senza paura. Noi andiamo avanti per il nostro cammino, dirigendoci tutti verso un'unica direzione. È noramale che ci sarà qualche errore, ma è importante la volontà dei ragazzi nel voler migliorare. L'infermeria? Di Zanandrea non conosco i tempi di recupero. Di Gaudio, invece, ha avuto un'infrazione al costato. Murano non dovrebbe avere nulla di grave e mi auguro di averlo a disposizione contro il Foggia. Marcone sarà fuori ancora per qualche giorno, mentre Micovschi ha solo un'infiammazione".