Foggia-Avellino, biglietti per il settore ospiti: prezzo e orari, le ultime Grande attesa per il match dello "Zaccheria": disponibilità, costo e orari d'acquisto

Solo lunedì sarà ritorno in campo per l'Avellino. Ore extra di lavoro dopo la vittoria in Coppa Italia di Serie C, ha garantito ai lupi l'accesso agli ottavi di finale, in cui affronterà il Catanzaro in trasferta. Sarà “Monday Night” per i biancoverdi, che saranno ospiti del Foggia, alla ricerca, come l'Avellino, della continuità per ottenere il rientro nella zona playoff.

Il cammino dei prossimi avversari dei lupi

Quota 14 per i satanelli, guidati da Fabio Gallo in panchina dalla settima giornata: ko all'esordio contro la Gelbison, poi tre vittorie in quattro gare di campionato e il pass ottavi di Coppa Italia conquistato al Menti di Castellammare con la vittoria ai calci di rigore contro la Juve Stabia nella serata di mercoledì.

Irpini per la svolta

Per l'Avellino sarà un esame di maturità dopo le due vittorie tra campionato e coppa, intervallate dall'ottimo pari contro la capolista, da certezze nel percorso di crescita con Massimo Rastelli. Grande attesa per un match sentito e con punti pesanti in palio.

Biglietti: disponibilità, costo e orari

La capienza del settore ospiti dello “Zaccheria” per Foggia - Avellino sarà di 220 unità, come sottolineato dal club rossonero sui canali ufficiali. Il costo del biglietto è di 10 euro più i diritti di prevendita. I tagliandi potranno essere acquistati presso i seguenti punti vendita del circuito di biglietteria Vivaticket. La possibilità di acquisto presso i punti vendita sarà attiva a partire dalle ore 13 fino alle 19 di domenica. I biglietti possono essere acquistati dai residenti della provincia di Avellino, solo se fidelizzati, esclusivamente per il settore ospiti dello stadio comunale "Pino Zaccheria". Il giorno della gara non sarà possibile acquistare i tagliandi di accesso presso la biglietteria dell'impianto sportivo, che resterà chiusa.