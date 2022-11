Foggia-Avellino 1-1, Rastelli: "La squadra è viva, grande prova dei ragazzi" Così il tecnico degli irpini dopo il pareggio contro i satanelli

Foggia-Avellino 1-1, il commento di mister Rastelli: “Questo pareggio vale tanto, coronato da un'ottima prestazione contro un ottimo Foggia. Sapevamo di giocare su un campo difficilissimo, ma noi abbiamo tenuto botta e siamo riusciti a pareggiare subito. Andare sotto dopo neanche un minuto poteva farci perdere autostima. I ragazzi hanno capito che le gare durano 95 minuti e l'importante è non sfiduciarsi. Grande prova di carattere che fino alla fine hanno voluto portare questo punticino per risalire lentamente in classifica. Il pareggio è il giusto risultato che ci permette di continuare la striscia positiva. La scelta di Murano? Il Foggia la fortuna nelle ultime gare l'ha avuta sulle palle inattive. Tolto Trotta avevo bisogno di fisicità. Tensione tra Tito e Kanoute? Vuol dire che la squadra è viva. L'adrenalina è tanta e son cose che capitano. Ci sta che due compagni abbiano vedute differenti, ma è tutto passato”.