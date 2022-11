Foggia-Avellino 1-1, Moretti: "Ci sentiamo tutti coinvolti, avanti così" Le parole del difensore centrale al termine della gara contro i rossoneri

Succede tutto nei primi otto minuti nel match tra Foggia e Avellino. Il posticipo, valido per la dodicesima giornata nel girone C di Serie C, è terminato sul risultato finale di 1-1. Al rigore trasformato da Petermann, risponde Raffaele Russo su punizione. Per gli irpini, dunque, quarto risultato utile consecutivo tra campionato e Coppa Italia.

A parlare al termine del match è il difensore degli irpini Moretti: “Abbiamo conquistato un punto importante contro una squadra forte. Noi siamo stati bravi a tenere botta. Alla fine abbiamo rischiato la beffa, ma siamo riusciti a non prendere gol. Mister Rastelli? Mi ha aiutato tanto, mi ha dato subito fiducia e sta lavorando tanto sull'unire il gruppo. Siamo tutti coinvolti e questo ci fa dare il massimo. Inoltre, sono amico di Armando Izzo e mi aveva parlato di lui. Ad oggi confermo quanto mi è stato detto. Domenica c'è la gara contro il Giugliano e questo punto ci da la consapevolezza di essere un grande gruppo. Dobbiamo continuare così”.