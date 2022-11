Foggia-Avellino 1-1, Rizzo: "Punto meritato, sapevamo fosse difficile" Le parole del difensore biancoverde al termine della gara allo "Zaccheria"

Un punto a testa per Foggia e Avellino. Il monday night, valido per la dodicesima giornata nel girone C di Serie C, è terminato sul risultato finale di 1-1. Per gli uomini di mister Rastelli, in campionato, si tratta del terzo risultato utile consecutivo. Gli irpini, dunque, salgono a quota 13 punti, gli stessi della Virtus Francavilla e del Taranto, occupando il tredicesimo posto in classifica. Al termine del match ha parlato ai microfoni il difensore degli irpini Rizzo: “Non era facile stasera strappare questo punto contro una squadra molto forte e preparata. Siamo venuti qui per giocare la nostra gara e portiamo a casa un risultato meritatissimo. Nelle ultime gare, purtroppo, ci sta girando male nei primi minuti di gioco. Pian piano verremo fuori e non ci capiterà più, ma l'importante è avere la forza per uscire fuori da questa situazione. La nostra forza è lavorare bene e sereni durante la settimana. Personalmente, sono contento e spero di poter aiutare sempre la squadra”.