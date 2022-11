Foggia-Avellino 1-1, Gallo: "C'è rammarico, meritavamo qualcosa in più" Il tecnico dei satanelli: "Qui ho portato lavoro, dobbiamo risalire in classifica"

Foggia-Avellino 1-1, il commento del mister rossoblù Gallo: “Sapevamo fosse una gara bella e difficile. A livello di occasioni il Foggia ha creato di più senza riuscire a finalizzare. Mi porto a casa la prestazione dei miei ragazzi con rammarico,dato che meritavamo qualcosa in più. Le scelte di Rastelli? Ha fatto le sue valutazioni che si son rivelate buone con bravi giocatori che conosco. Riguardo il mio arrivo qui a Foggia, ho portato lavoro e messo a disposizione la conoscenza ai miei ragazzi che mi stanno seguendo. Abbiamo migliorato la condizione fisica e l'identità difensiva. Mi auguro di poter risalire in classifica, siamo in una serie positiva e dobbiamo continuare così. Ci sono partite in cui non si riesce a vincere, ma l'importante è che ci sia la prestazione. Il campionato è lungo e vedremo di migliorare”.