Avellino senza tifosi con il Giugliano: Partenio-Lombardi a porte chiuse Caos Foggia-Avellino: dovrebbe essere solo la prima decisione del Casms sulle prossime gare dei lupi

Ora è anche ufficiale. L'Avellino affronterà il Giugliano a porte chiuse. La gara, valida per la tredicesima giornata del girone C di Serie C e in programma domenica alle 17.30, sarà disputata senza pubblico sugli spalti. Il Comitato di Analisi per la Sicurezza Delle Manifestazioni Sportive ha definito il provvedimento e ora è attesa per quanto ulteriormente sarà deciso dalle autorità competenti in ambito sportivo e ordinario per i disordini registrati nel corso e dopo Foggia-Avellino.

Il comunicato della società iprina

"L’U.S. Avellino 1912 Srl rende noto che, come disposto dal Prefetto della Provincia di Avellino con provvedimento notificato dalla Questura di Avellino, su indicazione del Casms (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive), la gara contro il Giugliano, prevista per domenica 13 Novembre 2022 alle ore 17.30, verrà disputata a porte chiuse ovvero in assenza di spettatori".