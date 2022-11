Avellino: quattro biancoverdi salteranno la sfida con il Giugliano Derby a porte chiuse: domenica (ore 17.30) "Partenio-Lombardi" senza spettatori

A meno di clamorose sorprese, Jacopo Dall'Oglio, Antonio Di Gaudio, Richard Marcone e Gianmaria Zanandrea non saranno a disposizione di Massimo Rastelli per la sfida che vedrà impegnato l'Avellino contro il Giugliano. Anche nella seduta pomeridiana di oggi i quattro calciatori biancoverdi hanno sostenuto un allenamento differenziato legato al ciclo di terapie definito dallo staff medico. Il gruppo si è allenato prima in palestra, poi con partitelle a tema.

La Prefettura ha disposto l'assenza del pubblico

Avellino-Giugliano sarà giocata a porte chiuse. Nel primo pomeriggio è arriva l'ufficialità da parte del club irpino, ma anche la nota da parte della Prefettura di Avellino, che ha disposto l'assenza del pubblico sugli spalti "alla luce dei gravi episodi di violenza di cui si è resa protagonista anche la tifoseria avellinese in occasione dell’incontro di calcio disputato a Foggia".