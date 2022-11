Domani Catanzaro-Avellino di Coppa, i convocati di Rastelli: sei indisponibili Non ci sono Illanes, Di Gaudio, Aya, Zanandrea, Dall'Oglio e Marcone

In vista del match tra Catanzaro ed Avellino, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia di serie C, mister Massimo Rastelli ha diramato la seguente lista di convocati:

Portieri: 1 Pane, 16 Pizzella, 22 Forte;

Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 5 Sbraga, 6 Scognamiglio, 27 Ricciardi, 34 Auriletto, 42 Moretti;

Centrocampisti: 4 Franco, 8 Garetto, 20 Casarini, 21 Matera, 28 Maisto, 99 Micovschi;

Attaccanti: 7 Kanoute, 9 Gambale, 10 Russo, 11 Murano, 18 Ceccarelli, 26 Guadagni, 29 Trotta.