Catanzaro, Vivarini: "Spazio a chi gioca meno. MI aspetto un Avellino rabbioso" Il tecnico giallorosso presenta la sfida di domani

E’ la vigilia di Catanzaro-Avellino. Ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso Vincenzo Vivarini. “Non sottovalutiamo l’impegno perché si tratta di un torneo importante nel quale non vogliamo sfigurare. Ma in gare come queste è giusto dare spazio a chi ha giocato di meno. Anche perché gli impegni si susseguono ed è necessario fare i conti con questo campionato che non conosce pause”. Per Vivarini l’Avellino arriverà con una grande rabbia dovuta alla sconfitta subita in casa contro il Giugliano .“Verranno a pressarci e lotteranno su ogni pallone ma noi saremo in grado ribattere e faremo la nostra partita”. Tra i calabresi, negli undici titolari, non ci sarà Fazio.