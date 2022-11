Match infinito per l'Avellino a Catanzaro: gli irpini si arrendono ai rigori 7-5 Termina agli ottavi di finale il cammino dei biancoverdi in Coppa Italia di Serie C

L'Avellino trascina il Catanzaro ai calci di rigore, ma viene eliminato dalla Coppa Italia di Serie C. Termina agli ottavi di finale il percorso dei lupi nella competizione della Lega Pro. Decisivo l'errore di Tito e la trasformazione di Gatti per il 7-5 finale. La squadra di Rastelli ha cancellato per tre volte il vantaggio dei calabresi (due volte nei regolamentari, una nei supplementari) e ha sprecato con Franco la chance della conferma del margine nato in avvio dei rigori. Catanzaro ai quarti di finale, Avellino eliminato.

Primo tempo

Rastelli punta sul 4-3-3 con Maisto e Micovschi a centrocampo, in attacco ci sono Trotta, Murano e Kanoute. Nel Catanzaro turnover, ma con Cianci e Iemmello in attacco. Al 3' subito chance per i padroni di casa con Cinelli: Forte in controllo. All'11' risponde l'Avellino con Micovschi che innesca Trotta: la punta spreca. Poco dopo il quarto d'ora il Catanzaro passa in vantaggio. Scambio rapido tra Iemmello e Vandeputte, palla di nuovo per l'attaccante, che batte Auriletto e Forte per l'1-0 al 16'. Nasce una fase di equilibrio senza veri sussulti, ma sul finale della prima frazione, dopo il rischio autogol con Auriletto, l'Avellino trova il pari: ci pensa Kanoute con un tiro all'incrocio con Sala battuto per l'1-1 al 45' e all'intervallo.

Secondo Tempo

Ritorno in campo ed è subito botta e risposta. Al 48' Biasci firma il nuovo vantaggio giallorosso: difesa irpina sorpresa e il Catanzaro torna avanti. All'Avellino basta pochissimo per centrare il nuovo pari: lo fa con Murano, che si sblocca con una bellissima conclusione. Nulla da fare per Sala ed ecco il 2-2 al 50'. Al quarto d'ora della ripresa i padroni di casa sfiorano il terzo vantaggio nel match con Cianci, ma la sfera termina sul fondo, di poco a lato dei pali difesi da Forte. Al 66' infortunio muscolare per Ricciardi: altro stop dopo quello di Garetto nel pre-gara (trauma contusivo al ginocchio). Si corre lungo il 90' con due vere occasioni: all'81' Cianci centra la traversa con un colpo di testa, al minuto 83 Trotta non sfrutta a dovere una transizione garantita da Murano.

Tempi supplementari

Al 93' Maisto conferma personalità con una bella conclusione, che sfiora la traversa. Rastelli punta sul giovane anche nei tempi supplementari: diventa il trequartista alle spalle delle punte. Al 100' entra Russo al posto di Murano. Due minuti dopo Biasci firma il 3-2: Katseris lo innesca ed ecco il terzo vantaggio nel match al Catanzaro. Sul finale del primo tempo supplementare Casarini spreca l'occasione del 3-3 e in avvio del secondo è Tito a non sfruttare la chance creata da Trotta con un tiro che non trova lo specchio della porta. L'Avellino sembra pagare la stanchezza, ma trova il 3-3 con Casarini a 4 minuti dal 120': il centrocampista cancella gli errori precedenti e firma il pareggio. I lupi chiudono i supplementari addirittura con i rimpianti per l'ultima occasione targata Trotta.

Calci di rigore

La serie si apre benissimo per gli irpini: dal dischetto Pontisso, para Forte. Trotta regala l'1-0. Biasci non sbaglia, Franco sì: tira alto sopra la traversa (1-1). Cianci firma il 2-1, risponde Maisto (2-2). Welbeck sigla il 3-2, Tito replica quanto fatto da Franco e il Catanzaro può chiudere: lo fa con Gatti. Finale di 7-5 dopo i calci di rigore.

Il tabellino

Serie C - Coppa Italia

Ottavi di Finale

Catanzaro-Avellino 3-3 (7-5 dcr)

Marcatori: 16' pt Iemmello (C), 45' pt Kanoute (A), 3' st Biasci (C), 5' st Murano (A), 12' pts Biasci (C), 11' sts Casarini (A)

Catanzaro (3-5-2): Sala; Mulè, Brighenti (1' st Megna); Katseris (8' sts Russi), Pontisso, Cinelli (42' st Belpanno), Welbeck, Vandeputte (1' st Biasci); Cianci, Iemmello (18' st Scavone). All. Vivarini. A disp. Fulignati, Rizzuto, Lombardi, Ozawje, P. Rizzo, Tedesco, Maltese.

Avellino (4-3-3): Forte; Ricciardi (21' st Sbraga), Moretti, Auriletto (1' st Scognamiglio), A. Rizzo (17' st Tito); Maisto, Matera (39' st Franco), Micovschi (17' st Casarini); Trotta, Kanouté, Murano (10' pts Russo). All. Rastelli. A disp. Pane, Pizzella, Ceccarelli, Guadagni, Gambale.

Arbitro: Cherchi

Ammoniti: Auriletto (A), Pontisso (C), Matera (A), Scognamiglio (A), Tito (A), Mulè (C), Kanoute (A), Sala (C), Franco (A)

Angoli: 7-8

Recupero: 1' st, 4' st, 1' pts