Picerno-Avellino: l'arbitro del match. Sarà sfida spartiacque per i lupi Le designazioni arbitrali della quattordicesima giornata del girone C di Serie C

La gara Picerno-Avellino, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C (girone C) e in programma domani al "Curcio" con calcio d'inizio alle 14.30, sarà diretta da Samuele Andreano della sezione di Prato. In stagione ha arbitrato 8 gare (2 del girone B, 2 del girone C, una del girone A, una di Coppa Italia Serie C, una della Primavera 2 e una della Coppa Italia Primavera). Andreano non ha mai diretto sfide dell'Avellino e del Picerno. Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti, Andrea Zezza della sezione di Ostia Lido e Andrea Cecchi della sezione di Roma 1 con Fabrizio Pacella di Roma 2 quarto ufficiale. L'Avellino dovrà centrare i 3 punti per allontanarsi dalla zona playout e per il rilancio in chiave playoff.

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Quattordicesima Giornata

Messina - Potenza: Diop

Picerno - Avellino: Andreano

Foggia - A. Cerignola: Scatena

Catanzaro - Gelbison: Centi

Giugliano - Monopoli: Di Francesco

F. Andria - Monterosi: Longo

Latina - Juve Stabia: Panettella

Turris - Pescara: Saia

V. Francavilla - Taranto: Fiero

Viterbese - Crotone: Emmanuele