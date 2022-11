Greco: "Il Picerno meritava di più fin qui. Ecco come vedo l'Avellino" Il direttore generale del club lucano è intervenuto nel corso di "Focus Serie C" su OttoChannel

"Sarà sicuramente una gara particolare e difficile. Incontreremo una grande squadra, non lo dico io e non a caso è l'unica squadra che è riuscita a fare 3 gol al Catanzaro". Così nel corso di "Focus Serie C" su OttoChannel (canale 16) Vincenzo Greco, direttore generale e sportivo del Picerno, ha presentato la sfida tra l'Avellino e i lucani, in programma domenica (ore 14.30) allo stadio "Curcio".

"Irpini dall'ottimo potenziale, inespresso per ora"

"Nessuna squadra fino ad oggi ha realizzato tante reti a una squadra così forte come il Catanzaro. L'Avellino è molto forte, ha un organico importante. - ha spiegato Greco - Si ritrova lì, avrà avuto delle difficoltà in questo campionato. L'ho visto giocare più volte. Secondo me non è riuscito ad esprimere in pieno il potenziale che ha. Domenica sarà una partita molto difficile per entrambe. Siamo a minima distanza, è importante portare a casa un risultato positivo. Noi cercheremo di farlo perché abbiamo bisogno di punti per centrare la salvezza a tutti i costi e sono convinto che l'Avellino si tirerà fuori da questa situazione e raggiungerà la parte alta della classifica".

"Abbiamo meno punti di quelli che dovevamo avere"

"Fino ad oggi, nelle 13 gare, non abbiamo mai demeritato e non siamo riusciti a portare a casa i punti che meritavamo per sfortuna o per episodi arbitrali come successo a Crotone. - ha aggiunto - Abbiamo raccolto poco. Nel calcio tutto si compensa. La squadra ha cambiato atteggiamento. Vedo i calciatori più responsabili e hanno piena voglia di tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica. Dovremo sfruttare il fattore campo. Nelle gare casalinghe dovremo ottenere il massimo fino a gennaio, quando potremo fare delle modifiche alla rosa".