Picerno-Avellino, biglietti ospiti in vendita. Novità per Avellino-Taranto Disposizioni per il prossimo match casalingo dei lupi: ecco i dettagli

È attiva la prevendita biglietti per il settore ospiti dello stadio "Donato Curcio", per la sfida Picerno-Avellino, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C (girone C) e in programma domenica (ore 14.30). I ticket sono in vendita al costo di 12,50 euro più i diritti di prevendita e saranno acquistabili sul portale Boxol e presso i punti vendita Go2 abilitati. L'operazione d'acquisto sarà aperta fino alle 19 di domani.

Il prossimo casalingo dei lupi caratterizzato da profili di rischio

Nel frattempo, emerge una novità dalle determinazioni dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Per la gara Avellino-Taranto, in programma il 27 novembre, "caratterizzata da profili di rischio - si legge nel documento ufficiale dell'ONMS - si suggerisce l'adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

- vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Taranto esclusivamente per il settore ospiti;

- impiego di un adeguato numero di steward;

- rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.