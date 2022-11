Domani alle 14.30 Picerno-Avellino: Rastelli senza sei elementi Rientrano Auriletto e Garetto

In vista del match tra Picerno ed Avellino, previsto per la quattordicesima giornata del campionato di serie C, girone C, mister Massimo Rastelli ha diramato la seguente lista di convocati:

Portieri: 1 Pane, 16 Pizzella, 22 Forte;

Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 31 Illanes, 34 Auriletto, 42 Moretti;

Centrocampisti: 4 Franco, 8 Garetto, 20 Casarini, 21 Matera, 28 Maisto, 99 Micovschi;

Attaccanti: 7 Kanoute, 9 Gambale, 10 Russo, 11 Murano, 18 Ceccarelli, 26 Guadagni, 29 Trotta.

REPORT

Manuel Ricciardi ha accusato un fastidio al flessore nel corso della sfida contro il Catanzaro ed è stato tenuto fermo in attesa di ulteriori accertamenti.

Ramzi Aya, Jacopo Dall’Oglio, Antonio Di Gaudio, Richard Marcone e Gianmaria Zanandrea proseguono i rispettivi programmi specifico per recuperare dai rispettivi infortuni.