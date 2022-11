Picerno-Avellino: le formazioni ufficiali, Maisto titolare per i biancoverdi Novità anche in attacco per Rastelli. Sfida spartiacque per i lupi

Alle 14.30 il calcio d'inizio di Picerno-Avellino ed ecco le formazioni ufficiali del match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C (girone C). Rastelli punta su Maisto a centrocampo: il classe 2003 era stato protagonista nell'ottavo di Coppa Italia di Serie C e dopo i 16 minuti di impiego a Foggia è titolare anche nel match in terra lucana tra i biancoverdi. Niente maglia da titolare per Murano: in attacco c'è Trotta con Kanoute e Russo. In difesa Auriletto farà coppia con Moretti: panchina per Illanes. Tra i lucani l'unica novità è rappresentata dall'ingresso di Golfo esterno d'attacco nel pacchetto offensivo con Reginaldo trequartista, De Cristofaro sull'altro lato e Diop punta centrale.

Alle 14.30 il match allo stadio "Curcio"

Serie C - Girone C

Quattordicesima Giornata

Picerno (4-2-3-1): Crespi; Novella, Garcia, Ferrani, Guerra; De Ciancio, Dettori; De Cristofaro, Reginaldo, Golfo; Diop. All. Longo. A disp. Albertazzi, Allegretto, Liurni, D'Angelo, Santarcangelo, Gerardi, Monti, Pagliai.

Avellino (4-3-3): Pane; Rizzo, Moretti, Auriletto, Tito; Cesarini, Matera, Maisto; Russo, Trotta, Kanoute. All. Rastelli. A disp. Forte, Franco, Garetto, Gambale, Murano, Ceccarelli, Guadagni, Illanes, Micovschi.