L'effetto Rastelli è già finito: l'Avellino si fa ribaltare dal Picerno (2-1) Lupi ripresi da Diop su rigore, Garcia firma il sorpasso: zona playout per i biancoverdi

L'Avellino esce sconfitto dal match del "Curcio": finale di 2-1 per il Picerno. I lupi rimediano la seconda sconfitta consecutiva in campionato e restano in piena zona playout. L'effetto Rastelli in panchina sembra già essere svanito.

Primo tempo

La prima vera occasione è del Picerno con Reginaldo al 10': conclusione alta sopra la traversa. I padroni di casa ci riprovano con Diop replicando la prima soluzione. Al 25' ancora Picerno, questa volta con De Cristofaro: Pane è pronto a chiudere. L'Avellino non trova mai soluzioni offensive nel primo tempo. I lucani si rendono pericolosi a pochi secondi dall'intervallo con Diop, ancora chiuso da Pane.

Secondo tempo

L'Avellino riparte in modo diverso nella ripresa e al 56' passa avanti: Kanoute per Russo e arriva il colpo del vantaggio biancoverde, ma al 69' cambia tutto: tocco irregolare con un braccio per Tito ed è calcio di rigore. Diop non sbaglia e il Picerno firma il pari (1-1). L'episodio del penalty modifica l'inerzia della ripresa: al 34' del secondo tempo Garcia va a segno colpendo su soluzione da corner dei lucani e arriva il sorpasso (2-1). L'unica occasione per il nuovo pari arriva con Russo in pieno recupero, ma non viene sfruttata a dovere dai lupi. Finale di 2-1.

Serie C - Girone C

Quattordicesima Giornata

Picerno-Avellino 2-1

Marcatori: 11’st Russo (A); 25’ st rig. Diop (P); 34’ st Garcia (P)

Picerno (4-2-3-1): Crespi; Novella (1’ st Pagliai), Garcia, Ferrani, Guerra; De Ciancio (19’ st D’Angelo), Dettori; De Cristofaro, Reginaldo (43’ st Gerardi), Golfo; Diop (38’ st Allegretto). All. Longo. A disp. Albertazzi, Montesano, Allegretto, Monti, Setola, Finizio, Orsi, Liurni, Santarcangelo

Avellino (4-3-3): Pane; Rizzo, Moretti, Auriletto, Tito; Casarini, Matera (43’ st Franco), Maisto (38’ st Ceccarelli); Trotta (30’ st Gambale), Kanouté (30’ st Murano), Russo. All. Rastelli. A disp. Forte, Pizzella, Illanes, Garetto, Micovschi, Guadagni

Arbitro: Andreano

Ammoniti: Rizzo (A), Auriletto (A), Trotta (A), Reginaldo (P), Tito (A), Ferrani (P), Diop (P), D’Angelo (P), Dettori (P)

Angoli: 4-1

Recupero: 2’ pt, 5’ st