Avellino: ripartenza a porte chiuse. Tour de force in arrivo, ecco il programma Occhio all'infermeria per Rastelli e lo staff tecnico: i tempi di recupero degli infortunati

C'è il match contro l'ex Eziolino Capuano all'orizzonte per l'Avellino, che domenica (ore 14.30) ospiterà il Taranto al "Partenio-Lombardi". Nelle scorse ore è stata avviata una nuova fase di riflessione e di analisi nel gruppo irpino, precipitato in zona playout con la sconfitta rimediata a Picerno. Alle 15 sarà rientro nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari per i biancoverdi con una seduta a porte chiuse. La settimana si apre lontana da occhi indiscreti: riprova del momento critico, il primo nella gestione Rastelli.

Ritmi serrati verso dicembre

Domenica il Taranto, mercoledì 30 il derby con la Juve Stabia (secondo match consecutivo al "Partenio-Lombardi"), domenica 4 il secondo derby di fila con i lupi ospiti della Turris: occhio al tour de force che può segnare il cammino biancoverde verso un mese di dicembre in cui l'Avellino è chiamato a risalire cancellando il posto playout prima della pausa natalizia e dell'avvio della sessione invernale di mercato, che appare decisiva per rimodulare la rosa e le soluzioni per lo staff tecnico.

Occhio all'infermeria

Gianmaria Zanandrea sembra destinato al recupero verso la gara con il Taranto, Manuel Ricciardi resta in dubbio con Ramzi Aya e Antonio Di Gaudio ancora ai box, come Jacopo Dall'Oglio. Il primo allenamento settimanale definirà ulteriormente i tempi di rientro per gli infortunati.