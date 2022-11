Avellino-Taranto: ecco chi rientra in gruppo e chi resta ai box tra gli irpini Domenica (ore 14.30) la sfida con i pugliesi per i lupi, la prima di due gare casalinghe consecutive

Ripresa della preparazione per l'Avellino. I lupi si sono ritrovati nel pomeriggio al "Partenio-Lombardi" dopo il ko di Picerno, il secondo consecutivo in campionato, che relega i biancoverdi a un posto in zona playout nella classifica del girone C di Serie C dopo 14 turni. Prima parte in palestra per la seduta, proseguita con una divisione in gruppi: i calciatori impiegati nella gara a Picerno hanno svolto lavoro defaticante, mentre il resto del gruppo ha lavorato sul manto erboso in sintetico con partitelle a pressione.

Tra recuperi e assenze

Rastelli ritrova Zanandrea e Ricciardi, rientrati in gruppo e che hanno sviluppato l'allenamento con i compagni di squadra. Dall'Oglio ha, invece, proseguito nel programma di lavoro differenziato. Rientro in gruppo, ma graduale, come già avvenuto nelle ultime fasi di preparazione verso la sfida di Picerno per Marcone, che ha lavorato agli ordini del preparatore dei portieri, Pagotto. Solo lavoro specifico e terapie per Aya e Di Gaudio, sempre lontani dal ritorno in gruppo.