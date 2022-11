Serie C: nuova formula del campionato, ecco quando sarà illustrata Lega Pro sempre più vicina a varare una modifica sostanziale nella struttura del torneo

Il prossimo 5 dicembre, in prima convocazione alle 8, in seconda alle 11 si terrà l'assemblea straordinaria della Lega Pro. Tra i punti all'ordine del giorno spicca l'illustrazione della proposta della nuova formula del campionato di Serie C, comprensiva delle modifiche predisposte successivamente all’assemblea tenuta il 28 ottobre scorso con la discussione, le determinazioni e le delibere consequenziali.

Cosa prevede il nuovo format

Nel mese di ottobre è stato proposto il nuovo format: campionato da 60 squadre, ma non più con una regular season da 3 gironi, bensì da 6 raggruppamenti (10 squadre in ogni girone) definiti con il criterio della vicinanza territoriale: 18 gare nella prima fase, poi una seconda nel torneo con le poule promozione e retrocessione e, infine, playoff e playout.