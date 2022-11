Avellino-Taranto: novità tra i pali, si confermano tre assenze Le ultime in casa biancoverde a due giorni dal match casalingo contro i rossoblu

Allenamento pomeridiano per l'Avellino: unica seduta con parte atletica e poi partitelle a tema con lavoro tattico per chiudere la seduta a due giorni dal primo dei due match casalinghi consecutivi con il Taranto. La novità è rappresentata dal rientro in gruppo per Richard Marcone: il portiere non figura più nell'elenco dei calciatori impegnati nel lavoro differenziato. È, quindi, di nuovo a disposizione di Massimo Rastelli dopo il lavoro sviluppato con l'allenatore dei portieri, Angelo Pagotto.

Tre pedine lontane dalle condizione utile per la gara coi rossoblu

Jacopo Dall'Oglio resta, invece, lontano dal gruppo biancoverde. Il centrocampista ha sviluppato ancora lavoro differenziato nel pomeriggio. Nessuna novità anche per Ramzi Aya e Antonio Di Gaudio, sempre costretti al lavoro specifico e alle terapie.