Avellino-Taranto, Rastelli: "Sfida verità, Capuano ci affronterà al meglio" Il tecnico torna anche sulla disfatta di Picerno: "Ci è mancata la giusta energia"

In vista del match tra Avellino e Taranto, previsto per domani alle 14.30, valevole per la 15^ giornata del campionato di Serie C, girone C, mister Massimo Rastelli è intervenuto questa mattina, nella sala stampa del Partenio-Lombardi, per presentare la sfida.

Sulla settimana”: “È la seconda volta dal mio arrivo che lavoriamo in settimana tipo. Abbiamo avuto modo di lavorare bene e curare tutti i dettagli. Conoscendo Capuano sappiamo che avrà avuto tutte le attenzioni per affrontarci al meglio. Conosciamo le insidie che ci può dare il Taranto ma noi dobbiamo pensare alla nostra gara cercando di ritrovare la vittoria che ci permetterebbe non solo di rifiatare ma di ritrovare quella fiducia minata dalle ultime due partite di campionato ”.

Sulla partita di Picerno: “Su una cosa posso garantire: la squadra si è impegnata ed ha dato tutto quello che poteva fare. Venendo da un mese dispendioso ci è mancata quell’emergia per arrivare prima degli avversari sul pallone. È indubbio che domani sarà una sfida verità”.

Su Illanes e Guadagni: “Julian è un ragazzo che al mio arrivo ha giocato titolare le prime due partite, poi è stato squalificato per due gare e Moretti e Auriletto hanno soddisfatto le mie richieste. Per questa ragione sto continuando sulla scelta di questi ultimi due. Giuseppe è un ragazzo che mostra grandissima disponibilità in allenamento. Non ha avuto molto spazio in questo periodo ma spero che possa ritagliarselo da quì alla fine del girone di andata ”.