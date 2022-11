L'Avellino si rialza: poker al Taranto per scacciare la crisi Doppietta di Trotta e gol di Casarini e Murano per il 4-0 finale

Avellino-Taranto, al Partenio Massimo Rastelli contro l'ex Eziolino Capuano. Nell'undici iniziale preferito Auriletto con Illanes in panchina, a centrocampo c'è Maisto. Davanti Gambale a comporre il tridente con Russo e Trotta. In tribuna c'è anche Fabiano Parisi.

Primo tempo

Prima mezz'ora piuttosto bloccata, in cui si annota solo una conclusione di Guida bloccata da Pane. Serve un episodio per sbloccarla e arriva al 30' con il rigore per i padroni di casa causato dal fallo di Romano su Russo. Dal dischetto va Trotta che batte Vannucchi. Il Taranto reagisce e al 36' va vicino al pareggio: Mastromonaco crossa dalla destra, Diaby solo a centro area di testa spreca una ghiotta occasione. Prima dell'intervallo chance per il raddoppio irpino ma Maisto calcia addosso a Vannucchi.

Secondo tempo

Nella ripresa parte meglio il Taranto che sfiora il pari con Manetta bravo ad andare sulla traiettoria di tiro di Guida: Pane sventa il pericolo. Dopo un paio di occasioni al 24' altro rigore per l'Avellino per fallo, questo dubbio, di Evangelisti su Russo. Vibranti proteste degli ospiti ma dal dischetto ancora Trotta non fallisce. Espulsi per proteste Romano dalla panchina ed Eziolino Capuano. Qui la partita di fatto finisce e l'Avellino ne approfitta per rimpinguare il risultato prima con Casarini, colpo di testa all'80', e poi con Murano che, da posizione defilata, lascia partire un sinistro forte sotto la traversa. Finisce cosi: l'Avellino si rialza con un poker per spazzare via la crisi e allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica.