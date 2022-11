Avellino-Taranto 4-0, Rastelli: "Espresso buon calcio, vittoria meritata" Le parole del tecnico degli irpini dopo il poker calato al "Partenio-Lombardi"

Avellino – Taranto 4-0, il commento di Massimo Rastelli: “In questa settimana abbiamo curato ogni dettaglio e penso che oggi abbiamo offerto un buon calcio. Siamo stati aggressivi e abbiamo concesso poco. La pressione credo fosse altissima oggi, ma abbiamo gestito bene la situazione.

Riguardo le scelte tecniche di oggi, al netto delle assenze di Aya e Zanandrea, e i quattro scelti finora in difesa sono lì perché danno ampie garanzie. Oggi l’hanno dimostrato ancora una volta. Inoltre, cerco sempre i migliori interpreti per ogni gara e ho trovato nei ragazzi di oggi la migliore soluzione. Da quando sono qui non guardo la carta d’identità e faccio sentire importanti i miei ragazzi dimostrandolo con i fatti. E questo loro lo stanno percependo e danno sempre il massimo”.

“Riguardo Murano, sta ancora vivendo un momento non semplice ma ne vuole venire fuori. È molto apprezzato da tutti e amato dai compagni, è indubbiamente un patrimonio e spero di ritrovarlo presto. Trotta? Oggi è stato sempre in partita e da grande leader si è assunto la responsabilità di calciare i due rigori in un momento non facile”.

Sui rigori. "Il fallo di mano nel primo era evidente. Nel secondo, Russo è stato scalciato da dietro ed è praticamente volato. Ora, però, pensiamo alla Juve Stabia prendendo le sensazioni positive di oggi e sapendo che oggi con questa vittoria non abbiamo fatto nulla. Mercoledì sarà un derby sentito contro un’ottima squadra, quindi per noi sarà l’ennesima prova di maturità”.