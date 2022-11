Avellino-Taranto 4-0, Trotta: "Sempre una gioia segnare con questa maglia" L'attaccante biancoverde: "Contento anche della rete di Murano"

“Siamo contenti di questa vittoria, sapevamo non fosse facile dopo due risultati negativi". Così l'attaccante degli irpini Marcello Trotta in conferenza stampa dopo la vittoria conquistata contro il Picerno (4-0) e procede dicendo: "Sicuramente fare gol con questa maglia da sempre grandi gioie. Oggi ho segnato una doppietta ma la cosa importante era solo vincere. Sono contento anche per il gol di Murano che dopo il gol in Coppa Italia, si è sbloccato anche in campionato. Speriamo continui così in modo da poterci dare una grande mano in tutte le partite. Mercoledì verrà la Juve Stabia, speriamo di vedere tanta gente allo stadio. Vogliamo i tre punti ma sappiamo che è dura. Il fatto che le persone ci chiedano sempre di più? Per me è uno stimolo”.