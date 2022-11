Avellino, altra gara a porte chiuse: ecco quando. I motivi della decisione Ecco quanto definito dal giudice sportivo della Lega Pro: i dettagli

Avellino - Fidelis Andria si giocherà a porte chiuse: ecco gli effetti per quanto deciso dal giudice sportivo della Lega Pro dopo l'indagine della Procura Federale, gli accertamenti effettuati e trasmessi su Foggia-Avellino con i disordini registrati nel match dello "Zaccheria", giocato il 7 novembre scorso.

I dettagli

La gara tra gli irpini e i pugliesi, in programma domenica 11 dicembre, sarà disputata senza pubblico al "Partenio-Lombardi": sfida a porte chiuse anche per il Foggia, quella con il Catanzaro. La sanzione sarà scontata con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione della sentenza del giudice sportivo. L'Avellino ha giocato una partita senza tifosi sugli spalti, quella persa col Giugliano il 13 novembre scorso.

Clicca qui per Il comunicato integrale con la decisione del giudice sportivo di Lega Pro

"Per i motivi esposti, in ordine alle condotte rispettivamente poste in essere dai sostenitori delle due società, adotta i seguenti provvedimenti.

Società Foggia

Obbligo di disputare una gara a porte chiuse e ammenda di diecimila euro

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. e), 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità. Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., relazione e atti di indagine proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica)

Società Avellino

Obbligo di disputare una gara a porte chiuse e ammenda di cinquemila euro

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. e), 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., relazione e atti di indagine proc.fed., r.c.c., documentazione fotografica).

Dispone che la sanzione della disputa della gara casalinga della Società Foggia e della Società Avellino a porte chiuse sia scontata con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione della presente decisione onde consentire alla Lega Italiana Calcio Professionistico di adottare le misure conseguenti alle sanzioni irrogate".