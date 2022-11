Avellino-Juve Stabia, i convocati di Rastelli: in 5 danno forfait Non recuperano Ricciardi, MIcovschi, Aya, Dall'Oglio e Di Gaudio

In vista del match tra Avellino e Juve Stabia, previsto per la sedicesima giornata del campionato di serie C, girone C, mister Massimo Rastelli ha diramato la seguente lista di convocati:

Portieri: 1 Pane, 16 Pizzella, 22 Forte;

Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 31 Illanes, 32 Zanandrea, 34 Auriletto, 42 Moretti;

Centrocampisti: 4 Franco, 8 Garetto, 20 Casarini, 21 Matera, 28 Maisto;

Attaccanti: 7 Kanoute, 9 Gambale, 10 Russo, 11 Murano, 18 Ceccarelli, 26 Guadagni, 29 Trotta.

Report infortunati

Manuel Ricciardi e Claudiu Micovschi stanno continuando il programma di lavoro ai quali sono stati sottoposti.

Ramzi Aya ha avviato il programma di riatletizzazione prima dell’effettivo rientro in gruppo.

Jacopo Dall’Oglio e Antonio Di Gaudio stanno continuando il programma specifico/differenziato per i rispettivi problemi avuti nelle scorse settimane.